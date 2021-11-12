Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Он занимал пост с 2014 по 2016 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГБР. Сообщается, что подозрение объявлено по статье ст.258-3 УК Украины — содействие террористической группе или террористической организации. Информацию официально подтвердили в СБУ. По данным следствия, он в декабре 2014 – феврале 2015 года своими приказами назначил на должности государственных предприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР". Кроме того, с превышением служебных полномочий заставило руководство одной из государственных энергогенерирующих компаний заключить несколько соглашений с ними. В частности, на поставку угля на общую сумму более 3 млрд. гривен. Следствие считает, что в результате противоправных действий в распоряжение террористов поступило более 200 млн гривен. Также отмечается, что эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем взорвали экономическую безопасность в 2014-2015 годах. Украина была лишена возможностей для диверсификации поставок энергоресурсов, а Россия получила более широкие возможности дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведение взрывной деятельности. В настоящее время Демчишин прячется от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства. Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику. Напомним, ранее подозрение по этому делу получил нынешний нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, по версии следствия, причастный к контрабанде угля с оккупированных территорий. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что основным фигурантом является именно Медведчук, а деньги за угли террористам возили в чемоданах.