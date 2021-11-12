Нельзя уничтожать в Украине местное самоуправление, входящее в базовые ценности развитых стран. Даже в США мэры не подчиняются президентской вертикали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "УДАР", мэра Киева Виталия Кличко в ток-шоу "Народ против". "Я общался с американцами. И они говорят: даже более влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов никак не может влиять на мэра Вашингтона, которого избрали люди и которым подчиняется мэр", — подчеркнул Кличко. В то же время в Украине центральная власть пытается взять под контроль местное самоуправление. "Мы видим, какие сейчас "наезды" на других мэров. Я постоянно общаюсь с ними как глава Ассоциации городов Украины. Могу сказать: мэров, которых избирают люди, трясут гораздо больше, чем назначаемых президентом губернаторов. Это вопрос влияния на местных голов". .Мэры не подчиняются вертикали. Они подчиняются исключительно людям, которые их избрали", — заявил Кличко. При этом Киев, по его словам, "трясут" в 10 раз больше, чем другие регионы. "Подозреваю, все делается для того, чтобы испортить репутацию. В рейтингах доверия-недоверия иногда Кличко ставят выше, чем президента. Это может быть как-то неправильно воспринято. И умышленно делается так, чтобы снизить уровень доверия, очернить", — считает мэр Киева. Попытки центральной власти разделить должности Киевского городского головы и главы КГГА – также политически мотивированные вещи, считает Кличко. Если закон о столице от "слуг народа" будет принят, это может привести к коллапсу управленческой системы в Киеве и других регионах, отметил он. "Есть пословица: если две хозяйки на кухне – обед быть испорчен. Сейчас мы подходим к выключателю – загорается свет, подходим к крану – течет вода. Утром встаем – мусор вывезен, убран и т. д. Это большой механизм, который работает круглосуточно. Если будет сбой, это может привести к социальному напряжению в столице. А социальное напряжение в столице однозначно может повлиять на другие города и другие регионы. И в этом направлении это большая ошибка", — подчеркнул Кличко. Он выразил уверенность, что важные законопроекты должны проходить экспертизу влиятельных европейских организаций. "Наша ключевая цель – быть частью европейского сообщества. Если мы хотим, чтобы наши законы соответствовали европейским стандартам – перед тем, как вносить их в Верховную Раду, пожалуйста, отправьте эти законы в Венецианскую комиссию, в Совет Европы. Получите выводы и замечания". Ошибки могут быть очень болезненными и будут дорого стоить не только Киеву, но и стране", — сказал Кличко. Как сообщалось, ранее Кличко заявлял, что попытки Банковой разделить должности городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации антиконституционны и могут закончиться для столицы трагически.