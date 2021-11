Трудолюбия и энергичности Лилии Ребрик можно только позавидовать – она не только ведет новости в прямом эфире на ТВ и играет в театре, но еще и пробует свои силы на модном поприще. Вместе с украинским брендом One by One артистка представила свою вторую общую коллекцию "In love". Стильные и элегантные образы из осенней капсулы продемонстрировала самая ведущая на своей странице в Instagram. Лилия примеряла базовые элементы гардероба, в которые вошли нежные платья, брючные костюмы, юбки пастельных цветов и красивое разноцветное пальто. "Поздняя осень с уже голыми деревьями и пронизывающим ветром — время хандры и осознания долгого, а иногда даже просто невыносимого ожидания тепла! И не говорите, что это не так! А что спасет от осенней грусти? Ответ однозначен — любовь! Хочу вам представить нашу новую коллекцию в коллаборации с OneByOne – каждая деталь в ней именно о любви! Каждая деталь одежды буквально дышит любовью: акцентные вышивки, пуговицы в форме сердец – все, чтобы порадовать себя и не забыть, что после холодов обязательно становится тепло! – написала Ребрик.

Коллаборация Лилии Ребрик и бренда One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Фолловер Лилии начали делиться своими впечатлениями в комментариях. Это же пальто невыносимо прекрасное Супер! Круто! Невероятно красивая! Пальто очень красивое Розовое платье просто вау Элегантность, красота, внутренняя гармония присутствуют в каждом образе. Красивая и стильная коллаборация! Лилия именно такая вдохновляющая женщина — великолепная коллаборация и очень насыщенная коллекция получилась Красота в деталях Очень красиво! Вы такая молодец! Увлекаюсь Вами Невероятно красивые образы. Лилечка, вы шикарная Пальто крутое! Платья просто идеальны Напомним, ранее Лилия Ребрик высказалась о "страшном времени" и локдауне в Киеве. Сама Ребрик уже перенесла коронавирус. В феврале она сообщила о своем диагнозе и провела две недели дома на самоизоляции. Тогда едущая жаловалась на сильную слабость и на время даже ушла из соцсетей.