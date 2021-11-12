Евросоюз контактировал с Россией по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Однако Москва отказывается повлиять на Минск, чтобы остановить гибридную атаку на ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка. По его словам, такую информацию предоставил официальный представитель ЕС. Он отметил, что Брюссель контактировал с Москвой по поводу ситуации в Белоруссии. "Основной ответ: "поговорите с Беларусью", – цитирует журналист своего собеседника. Европейский чиновник также добавил, что Россия не использует свое "хорошее влияние", чтобы остановить гибридную атаку на ЕС. Напомнив, на фоне миграционного кризиса с Беларусью в Польше приняли закон, разрешающий задерживать мигрантов, нелегально пересекающих границу страны. Напомним, 15 ноября страны ЕС могут одобрить новый пакет санкций против Беларуси.