Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на новый скандал, разгоревшийся вокруг Укрэксимбанка. Министр требует, чтобы правление банка показало результаты служебного расследования нападения на журналистов программы "Схемы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Facebook. Вчера стало известно, что Укрэксимбанк восстановил в должностях двух отстраненных сотрудников, фигурирующих в деле о нападении на журналистов. А сегодня в соцсетях появилось видео, на котором работники банка приветствуют обновленного руководителя банковской безопасности. "Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования", — заявил глава Минфина. Как отметил Марченко, такое поведение сотрудников финучреждения подрывает доверие не только к Укрэксимбанку, но и к государству в целом. Напомним, в Укрэксимбанке объяснили, почему отстраненных сотрудников восстановили в должностях. Как известно, в октябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке находится на рассмотрении суда.