В Николаевской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали вооруженную этническую группу серийных воров. Преступники похищали сейфы с миллионами гривен. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Нацполиции Украины. Полиция задержала пятерых злоумышленников. Как было установлено, это мужчины из Одессы в возрасте 30-40 лет, ранее осужденные. По данным следствия, преступники в масках и перчатках со специальными принадлежностями проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов. Там они похищали большие суммы денег из сейфов, а иногда вместе с ними. Фото: полиция задержала банду серийных воров (npu.gov.ua) Нацполиция установила, что банда причастна к серии краж под Николаевом. В настоящее время проверяют их причастность к 20 нападениям. Напомним, СБУ разоблачила канал переправки взрывчатки из Крыма.