Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, сколько на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся кадровые российские военные. По его словам, против Украины воюют несколько тысяч россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главнокомандующего ВСУ. " Около 2,1 тысяч кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", — рассказал Залужный. А общая численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, ведущих боевые действия против украинских военных на Донбассе, составляет 35,5 тысячи человек . Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией. "Безопасная ситуация сложная, но полностью контролируется Объединенными силами", — подчеркнул он. Залужный добавил, что кафиры усилили передовые подразделения танковыми группами и активно используют беспилотники и снайперов против подразделений ВСУ на Донбассе. Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщало, что Россия опрокидывает танки на украинскую границу. А вчера это издание рассказало, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину. В то же время в России такие заявления назвали "нагнетанием".