Правительство Греции и Латвии решило не закрывать границы страны для путешественников из Украины. Да, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter. "Еще одна страна ЕС, Греция , осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать к ней при тех же условиях, что и раньше", — написал он. Отметим, что для въезда в Грецию необходимо обязательно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы. При этом необходимо предоставить сертификат о вакцинации одним из препаратов: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие. Также въезд разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа, теста на антиген, который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия или справки о том, что лицо , переболела коронавирусом. "Каждому въезжающему в Грецию независимо от наличия у него вышеуказанных свидетельств будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19. В случае отказа гражданина от прохождения теста компетентные органы имеют право запретить въезд в страну", — сообщили в МИД Украины. В то же время, Латвия подтвердила, что также останется открытой для украинцев. "Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", — написал Кулеба. Отметим, въезд в Латвию разрешен только вакцинированным туристам. При этом за два дня до прибытия в страну необходимо заполнить анкету на сайте www.covidpass.lv. Напомним, ранее о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщили Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Швеция, Австрия и Чехия, Бельгия и Дания, Франция, Ирландия, Словакия и Испания.