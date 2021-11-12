В Киеве в Шевченковском районе мошенницы напали на 81-летнего горожанина. В частности, в его дом пришли две женщины под предлогом социальных работников. Об этом сообщает Национальная полиция Киева. Так, сначала пенсионеру позвонила неизвестная женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Она заявила, что должна произойти замена старых пенсионных удостоверений и обмен старых купюр на новые. А спустя некоторое время пришли "работницы", которые начали записывать наличие у мужчины денег, чтобы якобы передать информацию в пенсионный фонд. Однако, когда пенсионер принес деньги, мошенницы разбросали валюту и тогда мужчину это насторожило. "Я закрыл входную дверь, а ключ положил в карман, но одна из женщин украла ключ и быстро сбежала, а другая забрызгала мне в глаза слезоточивый газ и ударила бутылкой по голове. Между нами началась борьба и я смог закрыть нарушительницу в туалете и вызвал полицию ", – рассказал потерпевший. Задержанной мошенники уже сообщили подозрение за разбойное нападение на пенсионера, а ее сообщницу полицейские сейчас разыскивают. Также начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Виговский вручил благодарность пенсионеру, который не растерялся и задержал аферистку в собственной квартире.

В Киеве пенсионер задержал пенсионера (kyiv.npu.gov.ua) Кроме того, в полиции дали несколько советов, которые помогут не попасть на крючок мошенникам: не впускайте в свой дом незнакомцев; не доверяйте неизвестным "социальным работникам", предлагающим обменять деньги или передать драгоценности на хранение; проверяйте звонки от неизвестных, требующих немедленно передать средства для лечения родственника; никому не сообщайте данные о своей банковской карте: пин-код, СVV-код, срок действия карты, пароли из смс-сообщений; не совершайте покупок в непроверенных интернет-магазинах. Ранее мы сообщали, что мошенники сняли с украинки "поделку" и украли все ее деньги. Также мы писали, что мошенники похитили у украинки сумасшедшие деньги.