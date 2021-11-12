Сегодня, 12 ноября, в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются сегодня пользователи — работа программы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 15:50 по Киеву. На текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В других странах наблюдаются незначительные проблемы. Отметим, что помимо проблем с работой программы – 51%, пользователи жалуются на доступ к новостной ленте – 29%, а также сообщают о проблемах при соединении с сервером – 21%. Новость дополняется…