В Украине в мобильном приложении "Действие" запускают еще два типа COVID-сертификатов — для переболевших, а также для детей, вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой. Об этом 12 ноября рассказала замглавы Минздрава Мария Карчевич на брифинге, передает пресс-служба ведомства. Как получить детский сертификат Такой электронный документ о вакцинации предназначен для детей от 12 лет и старше. Он позволяет родителям детей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, скачать документ в "Действии". Для этого родителю нужно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка. В Украине сейчас можно прививать от коронавируса детей только препаратом Pfizer и при наличии всех прививок в соответствии с календарем вакцинации. Сертификат о выздоровлении от COVID-19 Документ в электронной форме, подтверждающий выздоровление от коронавирусной болезни, проходит последнюю стадию бета-тестирования. Сертификат выздоровления будет формироваться у тех людей, у которых врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения. Ретроспективный срок будет равен сроку действия такого сертификата плюс время, которое пошло на выздоровление. То есть те, кто болел коронавирусом не более 105 дней назад с момента запуска функционала, смогут получить сертификат. Так, срок действия документа – 90 дней после установления диагноза плюс 15 дней лечения. Получить сертификат об излечении можно не более двух раз в год. Напомним, ранее в Минцифри Украины анонсировали также появление в приложении "Действие" результата ПЦР-теста. Также мы рассказывали, что украинцам упростили оформление COVID-сертификатов в "Действии" – их могут получить граждане с паспортами старого образца (книжечки, не биометрические документы), а также владельцы бумажных вида на жительство.