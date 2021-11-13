Астронавты NASA, находящиеся сегодня на Международной космической станции, выйдут в открытый космос 30 ноября. Планируется заменить неисправную антенну на одной из конструкций. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Выход в открытый космос будет продолжаться около шести с половиной часов. Астронавты попытаются заменить антенну, обустроенную на конструкции Р1. Им будет ассистировать сотрудник Европейского космического агентства Маттиас Маурер, управляющий роботизированным манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

Отмечается, что, несмотря на неисправность антенны, это почти никоим образом не влияет на работу МКС. Впрочем, для того чтобы быть уверенными в достаточности связи — NASA приняло решение заменить устройство.

NASA со своей стороны планирует продемонстрировать работу астронавтов в прямой трансляции. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что NASA отправило в МКС еще четырех астронавтов, которые будут работать на станции в течение полугода.