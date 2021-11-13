В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать изгородь на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, полученный от белорусских силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польских пограничников. Сообщается, что ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение. "Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — говорится в сообщении. Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы. "Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", — добавили в польской пограничной службе.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała на możliwość nelegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cizoziemcóww gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Те же raz kolejnym prubom nelegalne przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021 Всего вчера было зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержаны три гражданина Ирака. Также вынесено решение о выдворении из Польши в отношении 78 человек. Напомним, ранее сообщалось, что у польской границы нашли тело мигранта из Сирии. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил польской стороне помощь в ситуации с мигрантами.