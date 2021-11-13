Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил о нарастающем кризисе в отношениях между странами Запада и Российской Федерацией. В Лондоне опасаются "случайной" войны. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Express.

По словам Картера, кризис в отношениях более напряженный и серьезный, чем во времена Холодной войны, что, со своей стороны, может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В то же время, конкуренция между государствами ведет только к усилению этой напряженности.

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", – заявил генерал.

Вероятно, поводом для беспокойства Британии стал миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Польша угрожает Беларуси закрытием железнодорожного сообщения. Заявление прозвучало после того, как в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей. В то же время именно после этой ночи у границы в лесу обнаружили тело мигранта из Сирии.