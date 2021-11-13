На фоне миграционного кризиса на границах Беларуси и Польши с Литвой украинцы подняли вопрос о возможности временного размещения этих беженцев из Сирии, Ирака и турецкого Курдистана в нашей стране. Такой опрос провели в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Ведущий отметил, что пока лидеры разных европейских стран пытаются решить эту проблему, и уже звучало предложение в Киев о содействии в этом вопросе, де-факто находящиеся рядом с границей беженцы могут хлынуть и в сторону Украины. "С вашей точки зрения, должна ли Украина содействовать Европейскому союзу и временно принять беженцев с белорусско-польской и литовской границы", — обратился Шустер к аудитории в студии. Как показали результаты этого опроса с помощью Liberty Report, подавляющее большинство – три четверти – респондентов, присутствовавших на ток-шоу, дали отрицательный ответ: о том, что мигрантов Украине принимать не следует, высказались 75%, с таким размещением согласны только 25%.

Опрос о возможности принятия в Украину мигрантов (фото: скриншот) Однако результаты аналогичного опроса среди молодых людей в возрасте 16-18 лет дали прямо противоположный результат: за принятие в Украину беженцев выступили 62%, против этого высказались 38%.

Опрос среди 16-18 годовых о беженцах дал противоположный результат (фото: скриншот) Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинение анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству". А генерал Шаптала ответил на вопросы зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией. А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко. Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, показавшего, что украинская молодежь готова воевать. Смотрите также, когда закончится война, которой должна быть украинская армия и с кем нужно договариваться в рубрике "Они соответствуют".