Вернуть товар в магазин по законам Украины можно в течение 14 дней после покупки. В некоторых случаях его можно не вернуть, а обменять на аналогичное. Есть важное условие – товар должен быть неиспользованным и невредимым. Как правильно возвращать товары в магазины и получить свои деньги, рассказали юристы портала Юридической помощи. Любая покупка в магазине – это договор между потребителем и продавцом. Договор этот Устный, но он подтверждается и документально, чеком или накладным. Когда можно вернуть или обменять товар Если товар не подошел по форме или габаритам Не подошел фасон или цвет Несоответствие по размеру Невозможно использовать товар по назначению Какой товар примут для обмена или возврата Вернуть можно только тот товар, который не был поврежден и не был использован. Товарный вид должен быть сохранен. Покупателю понадобится товарный и кассовый чек, пломбы или ярлыки. Если покупатель ушел из магазина в новой обуви и по дороге домой понял, что промахнулся с размером – такой товар могут не принять, поскольку обувь уже была использована. Когда могут обменять товар Если вы решили поменять продукт на аналогичный, то в магазине обязана быть таковая замена. Если такой замены нет, вам могут предложить выбрать из ассортимента равнозначную замену. Если нет возможности обмена, то покупателю должны вернуть деньги за товар или могут предложить подождать, когда аналогичный товар снова появится в продаже. В такой ситуации продавец обязан уведомить покупателя о поступлении необходимого товара. Как быстро должны вернуть деньги По общим правилам, деньги за товар возвращают сразу. Если нет возможности выплатить покупателю деньги в день обращения, продавец должен сделать это в течение 7 дней после расторжения договора. Если был потерян кассовый или товарный чек Товарный или кассовый чек является основанием для обмена или возврата товара и такой документ служит доказательством того, что Вы купили товар именно в этом магазине. Но в ситуации, когда чек был потерян или покупатель его просто не взял при покупке, вернуть товар тоже можно. Для этого необходимо написать заявление на имя директора магазина о получении копии товарного чека. В магазинах с расчетно-кассовыми аппаратами ленты с данными о продаже хранятся не менее 3 лет. Поможет также и выписка с банковского счета, если вы рассчитались за покупку картой. Если с администрацией магазина договориться не удалось, то можете затребовать запись с камеры наблюдения и использовать эти данные в качестве доказательства в суде. Какие товары нельзя вернуть Продовольственные товары Лекарственные средства Предметы санитарной гигиены Фотопленки, фотопластинки, Бумага для фото Корсетные товары Парфюмерно-косметические изделия Изделия из пуха и пера Детские мягкие игрушки, надувные игрушки Зубные щетки Мундштук Аппараты для бритья Аксессуары к некоторым видам музыкальных инструментов (Сурдины и скрипичные подбородки) Перчатка Ткань Полотна для тюлей, гардин и кружева Метражные ковровые покрытия Постельное и нательное белье Колготки, чулки и носки Товары в аэрозольной упаковке Печатные издания Аудио ремонта (линейный и листовой металлопрокат, трубы, пиломатериалы, плинтусы и наличники, плитные материалы, стекло, нарезанные или раскроенные под замеры покупателя) Изделия из натуральных и искусственных волос (парики) Товары для младенцев (пелушки, бутылочки, соски) педикюра Ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценны ого камня, драгоценных камней органогенного производства и полудрагоценных камней.Куда обращаться за помощью При нарушении прав потребителя покупатель сначала обращается в администрацию магазина и пытается решать вопросы. Если претензия не была принята или рассмотрена, переговоры ни к чему не привели, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении законодательства и прав потребителя. Если и такое обращение не принесло результата, то потребитель имеет право обратиться в суд. Напомним, ранее мы писали о том, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах.