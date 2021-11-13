Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе убежден, что украинские артисты не должны ездить выступать в Россию, оккупировавшую часть территории страны. Об этом народный артист Грузии высказался в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 83-летний артист также призвал украинских коллег отказаться от такой практики. "Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то нужно придумывать, чтобы они не ездили", — сказал Кикабидзе. При этом певец отметил, что похожая картина наблюдается и в Грузии. "То же у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно", — сказал он. Отвечая на вопрос, как он относится к таким людям, которые ездят на гастроли в Россию, Кикабидзе отметил, что с ними не общается и среди его друзей из актерской команды "таких нет". Также он подчеркнул, что после российско-грузинской войны он отрекся ездить в Россию, но до сих пор получает сотни приглашений оттуда с просьбами выступить. "Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном российском городе не был… Столько писем приходит, огромное количество… но нет", — отметил Кикабидзе. Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинение анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству". А генерал Шаптала ответил на вопросы зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией. А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко. Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, показавшего, что украинская молодежь готова воевать. Смотрите также, когда закончится война, которой должна быть украинская армия и с кем нужно договариваться в рубрике "Они соответствуют".