Победитель шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре, чтобы оно получилось нежным, воздушным, и вам непременно захотелось повторить такой рецепт. Об этом кулинар рассказал на своем сайте. Важные правила приготовления пюре Первое – тщательно очистите картофель от кожуры и "глазков". Выберите сорта с максимальным содержанием крахмала. В этом вам поможет мякоть – она должна быть желтого цвета. Второе условие – заправка должна быть теплой. В пюре можно добавлять не только молоко и масло, можно сметану, сливки, йогурт и даже кокосовое масло. Сливочного масла в картофеле много не бывает. В идеале – пачка 200 г на килограмм картофеля. Третья – кусочки нарезанного картофеля должны быть одинакового размера. Мелкие сварятся побыстрее. При готовности они будут прокалываться ножом или вилкой, но не разваливаться. Если хотите сохранить больше витаминов, картофель лучше отправить в кипящую воду. Мешать не следует, накрыть крышкой и сделать средний огонь. Специи. Картофель можно варить с чесноком, очищенным целым луком, несколькими листочками лаврового листа (но не много), душистым перцем или перцем-горошком. Можно варить его в овощном, мясном бульоне и даже молоке. Четвертое правило – разминать картофель лучше всего вручную, с помощью толкушки. Можно использовать миксер, но не блендер, в противном случае получите клейкую массу. Ингредиенты для идеального пюре от Клопотенко: Картофель – 1 кг Сливочное масло – 200 г Лавровый лист – 2 шт. Чеснок – 2 шт. Душистый перец – 3 шт. Пошаговое приготовление пюрешки Очистите картофель и нарежьте примерно одинаковыми кусочками. Можно залить ее на 20 минут холодной водой, чтобы уменьшить количество крахмала, но не обязательно. Кожу – не выбрасывайте. В воду с картофелем добавьте лавровый лист, чеснок и душистый перец. Варите до готовности. Затем уберите специи. Добавить сливочное масло: на 1 кг 200 г сливочного масла. Можно меньше или заменить растительным, но со сливочным конечно вкуснее. Добавьте соль по вкусу. "Мне нравится добавлять в картофельное пюре горячее молоко или сливки, чтобы пюре получилось более нежное. А вы можете даже йогурт или майонез", – посоветовал Клопотенко. А с картофельными очистками можно "поиграть", как делают профессиональные шеф-повара. Их нужно залить молоком, проварить 5-7 минут после закипания на малейшем огне. Затем добавить это молоко к пюре, предварительно процедив через сито. Порционно можно добавить творог. Тертый пармезан – идеальный вариант. Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самый настоящий английский пастуший пирог, в состав которого также входит картофельное пюре. Также кулинар поделился секретом самого настоящего слоеного теста.