Современный ритм жизни диктует свои правила, в условиях которых не всегда удается противостоять усталости. Десятки больших и мелких дел на дому и на работе ежедневно истощают наш внутренний ресурс. Следовательно, умение прислушиваться к себе и вовремя восстанавливать силы — один из важнейших навыков, который следует развивать. Именно об этом мы поговорили с актрисой сериала "Преподы" на канале НЛО TV Марией Крушинской . Актриса активно снимается в различных проектах, служит в театре, а кроме того, успевает уделять время мужчине и двум детям. Эксклюзивно с Lite она поделилась собственным топом занятий, способствующих наполнению и перезагрузке, а также посоветовала, что делать, когда чувствуешь усталость. Топ-8 способов перезагрузиться от актрисы Признать свое состояние и отдохнуть Если жизнь дает лимоны, нужно делать лимонад! Лучше всего, когда устаешь, не винить себя, а признать этот факт и дать себе возможность отдохнуть. Так вы потратите меньше времени на восстановление сил. Обычно, когда я чувствую себя истощенной, испытываю раздражение. И могу незаслуженно накричать на детей или подвергнуть критике близких. Но! Я понимаю это. Поэтому стараюсь не допускать ситуаций, когда нет возможности выспаться или поесть. В таком случае я объявляю дома или на работе о том, что мне нужно время прийти в себя. Во мне говорит усталость, я слишком удивлена. И дети обычно могут переключиться с меня на какие-нибудь игры, дав маме возможность помолчать, принять душ или просто полежать. А старшая дочь научилась еще одной фишке – она после этих слов может подойти и погладить меня по волосам, как кота. И тогда я, как шарик, сдуваюсь, лишаясь всего плохого. Управлять автомобилем Еще будучи школьницей, я мечтала управлять автомобилем. Строила маршруты, представляла, как руки держат руль, и казалось, даже слышала, как закрываю дверь. А теперь, когда я стала водителем, машина – это мой личный островок покоя. В ней я громко пою, слушаю аудиокниги, спектакли или лекции по детскому воспитанию, биологии, живописи. Иногда даже могу включить нелепую музыку, которую стыдно слушать при ком-то.

Машина спасает (фото: пресс-служба) Сходить на бьюти-процедуры Я считаю, что обязательно нужно находить время для себя и своих нужд. А в мгновение, когда чувствуешь выгорание, и подавно. Например, я хожу к косметологу на криомассаж (проводится с помощью жидкого азота по холоду 190 градусов), лимфодренажный массаж, маникюр. Всё это помогает восстановить мои силы. Обычно после этого я возвращаюсь домой с мешком уверенности – и мужчина от меня не отходит. Да и вообще он любит меня побаловать: сварить кофе, почесать, отправить на тот же маникюр или фотосессию. Потому что он же будет потом смотреть в мои сияющие глаза!

Не забывайте о салонах красоты (фото: пресс-служба) Поехать на гастроли с любимым театром Я не знаю, как мы до сих пор не убили друг друга, но я обожаю наш коллектив! Признаюсь, что мне по жизни в 99 случаях из 100 везет с коллегами. По дороге на гастроли мы болтаем, обсуждаем фильмы и друг друга, играем в "Что? Где? Когда?", вместе едим. Да, это важно. Потому что в новых городах мы всегда выбираем какое-нибудь заведение, заказываем разные блюда, а затем увлеченно обсуждаем их. Приготовить вкусненькое Если я на кухне готовлю что-то сложное, новое или экспериментирую – значит, я максимально бодра и счастлива. Это занятие помогает мне сконцентрироваться и перезагрузиться. Своеобразна медитация, от результатов которой удовольствие получает вся семья.

Важно также бывать на природе (фото: пресс-служба) Петь Я чувствую перманентную потребность к пению. К сожалению, у меня нет музыкального образования, но какой-то репертуар удается достаточно хорошо. Когда времени было больше, я принимала частные уроки вокала и развивала себя в этом направлении. Были у меня даже публичные выступления, и, конечно, это незабываемо и совсем не похоже на театр… Вот, жду окончания карантина, чтобы пойти в простую вечернюю музыкальную школу на академический вокал и гитару. Пойти на кофе с подружками Простая кофе с близкими душевными людьми — это просто спа для души. Все заняты, поэтому "кофе" планируется заранее и ожидается. Но это ожидание точно того стоит! Ведь какой бы уставшей ни была раньше, оставляешь такие встречи действительно вдохновенной и окрыленной.

Время на себя – тоже важно (фото: пресс-служба) Больше заботиться о себе Признаюсь, когда я стала больше заботиться о себе (не путать с махровым эгоизмом) — уделять время книгам, внешности, музыке, фильмам — у меня появилось больше сил и терпения на окружающий мир. А когда ты силен и наполнен, тебе есть что сказать и дать этому миру. По-моему, это архиважно. Ранее нутрициолог назвала одно из лучших средств для укрепления иммунитета осенью.