На нефтеперерабатывающем заводе "Укртатнафты" в Кременчуге произошла авария. Из-за разгерметизации печи произошла утечка нефтепродуктов, а в самой печи возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в 11:25 на Кременчугском НПЗ в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров без дальнейшего горения. Но внутри печи подогрева произошло возгорание нефтепродуктов. "Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось о пожаре на металлургическом заводе в Днепре. Там загорелись электрические кабели, гашение которых заняло больше часа.