За прошедшие сутки, 12 ноября, выявлено еще более 23 000 случаев коронавируса в Украине. Летальность тоже остается высокой – зафиксировано 695 смертей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения. Сообщается, что вчера зафиксировали 23 572 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 622, медработников – 436). Также за минувшие сутки: госпитализировали – 4 564 человека; летальных исходов – 695; выздоровели – 25 415 человек. За все время пандемии в Украине заболело 3203149 человек, летальных исходов — 76302. Напомним, на сегодняшний день Украина находится на третьем месте в мире по суточной смертности от коронавируса. Больше смертей фиксируют только в России и США. Вчера стало известно, что Киев ужесточает контроль за соблюдением карантина.