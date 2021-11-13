В городе Шостка в Сумской области подростки обнаружили на улице большую змею. В частности, рептилию заметили у мусорных баков в центре города. Об этом сообщили на странице ГУ ЧП в Сумской области в Facebook. Да, очевидцы рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к стражам порядка. На место прибыли полицейские, установившие, что змея уже мертва. Предварительно известно, что это питон, его длина составляла более трех метров. Потому полицейские проводят проверки и ищут хозяев рептилии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе то, как питон мог оказаться на улице.

В Сумской области нашли питона (facebook.com/policesumy) Ранее мы сообщали, что под Ровным змея спряталась в мотоцикле, когда мужчина пошел за грибами. Кроме того, пресмыкающийся набросился на владельца транспорта, когда тот хотел его согнать. Также мы писали, что во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею.