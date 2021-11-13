В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер одномесячный младенец. В частности, у ребенка из носа ушла кровь и медики уже не смогли спасти малыша. Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области. Так, родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их сыну внезапно стало плохо, из носа начала уходить кровь. Поэтому они сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Однако прибывшие по вызову врачи не успели спасти новорожденного. Также медики при осмотре на теле ребенка признаков насилия не обнаружили. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучна. Однако окончательную причину смерти установит экспертиза. В настоящее время в полиции продолжается расследование. Ранее мы сообщали, что в Днепре в реанимации спасают младенца с коронавирусом. Отмечается, что новорожденный является самым тяжелым пациентом в отделе COVID. Также недавно мы писали, что в Тернополе в поликлинике внезапно скончался мужчина. Накануне он почувствовал себя плохо и хотел попасть к семейному врачу в поликлинике.