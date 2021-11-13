Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава рассматривает возможность закрыть новые пограничные переходы на границе с Беларусью. А также закрыть железнодорожное сообщение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM. По его словам, у Польши есть много вариантов влияния на Беларусь. "Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", – заявил Каминьский. Напомним, ранее Министерство обороны Польши объявило боевую готовность на границе из-за угрозы прорыва границы нелегальными мигрантами. Сегодня пограничная служба Польши заявила, что белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с помощью служебной машины, а мигранты применили к польским службам слезоточивый газ, полученный от белорусских силовиков.