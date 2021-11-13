Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал все политические силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook. Также Порошенко приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки по "санкциям против энергетической аферы Путина". "Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить "Северный поток-2", – написал Порошенко. «Со своей стороны он также пообещал привлечь все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия "Северному потоку-2". "Решение по Сенату США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим "Северный поток-2" вместе", – добавил пятый президент.