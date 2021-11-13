В декабре 2021 года нас ждет дополнительный выходной в связи с празднованием Рождества Христова по юлианскому календарю, 25-го числа. Также мы отметим День Вооруженных сил Украины, любимый праздник всех деток – День святого Николая, милый праздник – День объятий, Екатерины, Андрея, Варвары и многие другие важные даты. Смотрите ниже на Styler календарь на декабрь и список всех праздников этого месяца. Сколько выходных и рабочих дней нас ждет в декабре 2021 года Всего в последнем месяце года 31 день, из которых 22 будут рабочими и 9 – выходными. Нас ждет два укороченных в час дня накануне государственных праздников. Такими будут 24 и 31 декабря. А праздновать Рождество мы будем три дня подряд – поскольку 25-е число – это суббота, дополнительным выходным станет понедельник. Исходными в декабре 2021 года будут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

Календарь выходных и рабочих дней в декабре 2021 (коллаж: РБК-Украина) Все праздники декабря 2021 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа ; День работников прокуратуры2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства3 декабря — Международный день людей с инвалидностью4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы ; День объятий 5 декабря – День работников статистики; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины 7 декабря — День памяти великомученицы Екатерины ; Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления9 декабря — Международный день борьбы против коррупции10 декабря — День прав человека11 декабря — Международный день гор12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины13 Декабря — День святого Андрея Первозванного ; Всемирный день детского телевидения и радиовещания 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора) 15 декабря – День работника суда 17 декабря – День великомученицы Варвары; День работника государственной исполнительной службы 18 декабря – Международный день мигрантов 19 декабря – День Святого Николая ; День сотрудничества Юг-Юг организации Объединенных Наций; День адвокатуры20 декабря – Международный день солидарности людей22 декабря – День энергетика; День святой Анны; День дипломатической службы Украины24 декабря — День работников архивных учреждений25 декабря — Рождество Христово Раньше мы писали, сколько выходных нас ждет Новый Год 2022 и Рождество.