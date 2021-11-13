Президент России Владимир Путин считает "алармистскими заявлениями" публикации западных СМИ об угрозе вторжения в Украину. Он также заявил, что пока не видел их. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", — ответил Путин в интервью ВГТРК по просьбе ведущего прокомментировать публикации западных СМИ. Напомним, ранее американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждается, что США предупредили Евросоюз об угрозе военного наступления России на Украину. Но, как заявил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец, Вооруженные силы Российской Федерации постоянно держат мощную наступательную группировку у украинских границ.