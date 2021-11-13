Президент России Владимир Путин ничего не слышал об угрозах лидера белорусского режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но поговорит с ним об этом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". "Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", — заявил Путин в интервью в эфире телеканала. Россия 24". По его словам, Лукашенко, в принципе, может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств. "Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю по этой теме. Если он просто не в сердцах это сказал", — добавил Путин. Напомним, ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси, если Европейский союз примет решение о новых санкциях. В Брюсселе уже заявили, что не позволят ему запугать Европу.