Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" в Донбассе нарушает минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали", — отметил Путин. Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байракторы" снова будут применяться. Напомним, в октябре Вооруженные силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийские орудия пророссийских боевиков. Этот инцидент вызвал отрицательную реакцию германских и французских партнеров по нормандскому формату. Между тем, стало известно, что Украина в следующем году закупит у Турции дополнительную партию "Байракторов".