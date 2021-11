Лилия Рерик давно стала для поклонников синонимом неуемной энергичности и трудолюбия: она снимается в кино, играет в театре, ведет утреннюю программу и успевает заниматься личным блогом! Также звезда пробует свои силы в качестве дизайнера и даже создала вместе с украинским брендом One by One уже вторую общую коллекцию под названием In love. Фото в одном из уютных и нежных образов Лилия поделилась в Instagram. Ведущая надела белый вязаный свитер с принтами-надписями и скомбинировала его с юбкой-миди миндального оттенка и высоким разрезом. Она довершила образ молочными челноками. На фото заметно, как Лилия с улыбкой позирует в комфортном аутфите и наслаждается моментом.

Лилия Ребрик увлекла стильным и уютным образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Всем уютных выходных! Одевайтесь тепло, дышите свежим осенним воздухом, наслаждайтесь солнцем, спите вволю, запасайтесь энергией на рабочую неделю и пусть Ваша осень будет in love! Люблю каждого из вас даже хейтеров", — заверила ведущая. Поклонники телезвезды тут же по достоинству оценили ее уютные и соблазнительные луга. Лилечка, вы очень нежная и красивая на этих фото! Какая нежность, шикарный образ Очень нежный и красивый образ. Класс Очень красивая, жизнерадостная и искренняя Напомним, что ранее Лилия Ребрик высказалась о локдауне в столице и в стране, а также упомянула об ограничениях и назвала современные реалии "страшными и одновременно ужасно интересными".