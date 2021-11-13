Тина Кароль кружит голову поклонникам чувственными фотосетами и часто демонстрирует соблазнительные наряды. Недавно она сменила имидж, обрезав густую челку и изменила оттенок волос. По словам певицы, ей нравится меняться и трансформироваться как внутреннее, так и снаружи. Новый фотосет Тины в кожаном костюме стал тому ярким подтверждением, а фото и видео в эффектном образе она запостилась в Instagram. Тина выбрала комплект из эко-кожи цвета кемел от украинского бренда BLAZY SHOWER, стоимостью 560 долларов (около 14 560 грн). Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) На звезде – пиджак-рубашка с большими накладными карманами и шнуровкой на спине, юбка-миди прямого кроя с высоким разрезом от бедра, декорированная пикантной шнуровкой. Украинская поп-дива дополнила свой лук изящными босоножками на шпильке с завязками вокруг лодыжки.

Скриншот: blazyshower.com Тина предпочла натуральный макияж в мягких природных тонах. В кротом ролике она эффектно дефилирует и игриво поправляет волосы и челку на камеру. Почитатели Тины засыпали ее комплиментами и по достоинству оценили новый яркий образ своей любимицы. Лучшая. Королева наша Вы, как всегда, прекрасны! Какая красивая Шикарная Завораживаешь своей красотой! Какая вы клевая Сводит меня с ума красиво Чудесная, как всегда Ты очаровательна Напомним, что ранее Тина Кароль покорила растяжкой и удивила смелой позой в рамках нового соблазнительного фотосета. Она позировала в оригинальных колготах, боди и кожаном плаще.