Работа, семья, друзья, хобби, повседневные заботы – все это отнимает много времени, и на заботу о своем здоровье его почти не остается. Как понять, что наш организм пытается что-то сказать? Нутрициолог Лачин Джанкулиева перечислила в Instagram 9 признаков, указывающих на то, что пришло время заняться своим здоровьем. 1. Выпадение волос. Причины разные: дефицит витамина Д, белка, анемия, проблемы с желчным, гипоацидность, неправильное питание. 2. Сухие пятки, локти, кожа, трещины на коже . Причина обычно в желчном пузыре, дефиците жирорастворимых витаминов, в дисфункции шиловидной железы, употребляете мало воды, не усваиваются жиры. Мазать кремами не выход, работать нужно изнутри. ⠀ 3. Выпадение бровей, отечность — гипотиреоз, дефицит йода и других элементов, необходимых для хорошей работы щитовидки. ⠀ 4. Красные точки на коже, папилломы — проблемы с печенью, инсулинорезистентность, плохо работающая детоксикационное система.⠀ 5. Усталость, отсутствие энергии — причин много, у каждого своя, начиная от неправильного питания, заканчивая усталостью надпочечников. Но в любом случае это множественные дефициты.

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)⠀ 6. Плотный белый налет на языке . Это говорит о дрожжевое / грибковое роста, то есть кандидоз. ⠀ 7. Холодные конечности, мерзлявость — анемия, проблемы с щитовидкой. ⠀ 8. метеоризм, вздутие, запоры — низкая кислотность желудочного сока, застой желчи, паразитоз, дисбактериоз, неправильное питание. ⠀ 9. Акне, сыпь – инсулинорезистентность, непереносимость лактозы, застой желчи, неправильное питание, дефициты, анемия, паразитоз.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀ Если что-то из этого вас беспокоит, тогда вы напрасно откладываете заботу о себе. Это лишь внешние симптомы, обычно игнорируемые, но внутри творится полный хаос. Бегите сдавать анализы! Раньше нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитета.