В центре Киева мужчина выбрасывал из окна своей квартиры на 9 этаже бытовые вещи и бутылки прямо на припаркованные авто под домом. В итоге он повредил три машины. Об этом 13 ноября передали в пресс-службе милиции Киева. Инцидент произошел в Печерском районе на улице Круглоуниверситетская – на престижных Липках недалеко от правительственного квартала. К правоохранителям поступило сообщение, что неизвестный из окна жилого дома швыряет вниз на стоящие автомобили, стеклянные бутылки, банки и спортивный инвентарь. Тогда на место прибыли следственно-оперативная группа вместе со спецназовцами. Они рассчитали адрес проживания нарушителя, произвели задержание в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса, а также обыскали его квартиру. Хулиганом оказался местный житель, 1967 года, рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва. По факту происшествия было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК. Теперь фигуранту, которому грозит ограничение свободы до 5 лет, готовят сообщение о подозрении. Также дознаватели устанавливают мотивы поступка жителя столицы.

В Киеве на Липках мужчина сбрасывал вещи на припаркованные авто (фото: kyiv.npu.gov.ua) Напомним, ранее в Киеве в Дарницком районе ночью эвакуатор громил и таранил припаркованные авто. Также мы писали о том, что перед этим в Киеве выбросили диван из окна, после чего он повис на дереве.