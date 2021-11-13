Рядом с границей Мьянмы в Манупире конвой сухопутных военнослужащих Индии попал в засаду. В результате атаки террористов погибли семь человек, среди них восьмилетний ребенок. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Этот теракт стал одним из самых смертоносных в регионе за последнее время.

В результате атаки погиб полковник, его жена, восьмилетний сын и четверо военных.

Вероятно, что за атакой стоит террористическая группа Скрывающаяся в Манипуре народно-освободительная армия, впрочем, ни одна из местных групп до сих пор не взяла на себя ответственность.

По предварительным данным, на конвой напали четверо боевиков, а перед началом интенсивной стрельбы произошел взрыв самодельного устройства.