В Киеве охранник паркинга избил водителя, оставившего свой автомобиль "не в том месте". В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой головы и ему уже провели операцию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Инцидент произошел на улице Златоустовской недалеко от Цирка в Шевченковском районе столицы. Как выяснили правоохранители, конфликт произошел после того, как 40-летний владелец иномарки припарковал иномарку у выезда с площадки для парковок, что не понравилось охраннику. Муж подошел к автовладельцу и ударил по голове. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. "Пока мужчина прооперирован и он находится под наблюдением медиков. Нарушителя мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Днепропетровщины, 1982 года рождения", — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, Следователи по факту происшествия возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное брутальном караульном парковке грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве охранник парковки избил водителя (фото: kyiv.npu.gov.ua) Ранее сообщалось, что в конце сентября в Киеве избили инспектора по парковке возле метро "Печерская". Также мы писали, что перед этим под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили.