В Киевской области ужесточились карантинные ограничения, и с субботы, 13 ноября, стали действовать более строгие правила для всех видов общественного транспорта – для проезда в автобусах, маршрутках и электричках пассажиры должны иметь документ о COVID-безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА. Сегодня граждан будут пускать в общественный транспорт в регионе только при наличии: сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс), полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки, или справки о выздоровлении, действительность которой подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием приложения "Действие". При этом никаких изменений графика курсирования общественного транспорта в Киевской области не предусматривается. В облгосадминистрации объяснили, что такое "непопулярное, но крайне необходимое решение" об ужесточении правил было одобрено по результатам заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Напомним, что в Киеве общественный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки) также работает для COVID-безопасных пассажиров. Наличие аналогичных документов при посадке не проверяют, но в салоне внезапно могут нагрянуть с контролем. Тем, у кого нет справок, грозит 17 тысяч гривен штрафа. Также мы писали, что на Украине с 11 ноября начались рейды против нелегальных пассажирских перевозчиков. Добавим, что перед этим мы рассказывали о проверках COVID-сертификатов в транспорте Киева и как работают рейды в столице.