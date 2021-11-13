За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине сделали 299 854 прививок от коронавируса. Темпы приближаются к рекордным, которые фиксировались в конце октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения. Сообщается, что вчера было вакцинировано 299 854 человека. Одну дозу получили 135727, полностью иммунизированы — 164127. С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 121 804 человека, из них получили одну дозу — 12 121 802, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 586 461. В общей сложности сделали 20 708 263 прививки. Согласно статистике, 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы. Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе заработал новый пункт вакцинации от коронавируса — теперь получить прививку можно прямо в трамвае. На этой неделе Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией.