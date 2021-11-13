Вселенский патриарх Варфоломей не рассматривает возможность отставки с престола из-за проблем со здоровьем. На минувшей неделе ему сделали операцию в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Константинопольской патриархии. Сообщается, что Варфоломей накануне вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции. "Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свое глубокое спасибо за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", — говорится в сообщении. Напомним, осенью Варфоломей во время поездки в США дважды был госпитализирован. Его состояние ухудшилось после продолжительного перелета, в больнице у него обнаружили проблемы с кровеносными сосудами. В итоге Варфоломею сделали операцию и имплантировали стент.