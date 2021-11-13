В последнее время жизнь телеведущего и с некоторых пор продюсера Егора Гордеева практически проходит в кабинете. Но после напряженного рабочего периода он мечтает вернуться к своей давней страсти, захватившей его много лет назад. В интервью Lite Егор поделился воспоминаниями и дал советы для тех, кто пойдет по его стопам. Егор, к работе ведущего "Завтрака с 1+1" недавно у вас добавилась работа продюсера шоу "Твой день". Теперь наверняка вы живете в офисе? К сожалению да. Ключевое слово – к сожалению, потому что так не должно быть, но на этом этапе иначе не получается. Это запуск нового проекта. После эфира "Завтрака" выходишь из студии и ныряешь в новую историю, где ведущие месяцами пытаются построить определенную структуру, а редакция – превратить все в определенную систему. Все происходит в ручном режиме – в общении, переписывании материалов, работе над ошибками. И это все занимает огромное количество времени. Плюс "Твой день" – экспериментальная история. Мы с командой постоянно советуемся, все продумываем до мельчайших деталей. Сейчас я и продюсер, и редактор и психолог. К тому же недавно в "Твой день" мы презентовали благотворительную инициативу "Твоя мечта". Наши зрители могут попытаться выиграть новую красную машину, а заодно и помочь исцелить сердца мам и детей в отделении "Акушерская кардиология" в Институте Амосова. Читайте все детали на сайте mriya.1plus1.ua и приобщайтесь к благотворительному делу.

Егор Гордеев, телеведущий "Завтрака с 1+1", продюсер шоу "Твой день" (фото: пресс-служба 1+1) Значит ли это, что в будущем вы захотите оставить работу ведущего Завтрака с 1+1, ведь вы полностью погружены в продюсирование? Я об этом думаю и не думаю одновременно. Произойдет как произойдет. Не буду кривить душой и не скажу, что мне не нравится работать в эфире. Невероятно люблю "Завтрак с 1+1" и люблю прямой эфир. Получаю огромное количество эндорфинов от этого. Это очень гибкая, современная, увлекательная история. Мне нравится работать в кадре в таком проекте. Но если жизнь так вернется, что у меня не будет хватать энергии и ресурсов и придется выйти из кадра – ну, я готов и к этому. Или наоборот – что-то заставит меня частично отказаться от какой-нибудь закадровой работы. Это может быть. Жизнь непредсказуема. Главное – чтобы ты получал удовольствие от своей работы. Когда вы можете позволить себе отключить мобильный телефон? И когда так поступали в последний раз? Летом, когда был в отпуске. Специально взял достаточно длинный отпуск на две недели, последний раз у меня такой был много лет назад. Это было крайне важно, иначе у меня бы поехала крыша. Первую неделю я был еще мыслями на работе и ни одна картинка меня не переключала, а на второй неделе мозг подстроился под предложенные обстоятельства, и я начал отдыхать. Я выключал телефон, потому что был в море, и вообще не было связи. Перегонял яхту между Испанией и Португалией. Парусный спорт – это же мое хобби, на которое сейчас, к сожалению, нет времени вообще.

Хобби Егора – его давняя страсть (фото: пресс-служба 1+1) Как давно появилось это хобби? С детства. Когда жил на киевской Оболони, у меня под домом был маленький яхт-клуб. Уютный, еще советский образец. Это не тот яхт-клуб, как сейчас, где большая марина, где швартуют большие дорогие яхты. Это был кружок для подростков – мы вязали узлы, учили морскую практику, плавали в шлюпках, устраивали регаты. А дальше пошло-поехало. Мой дядя занимается этим делом. Я не люблю регать, когда на скорость, а люблю качество, когда сложные переходы. Мне нравится кайфовать, дрейфовать, – это своего рода психологические батлы с собой. То есть одну детскую мечту вы почти воплотили в жизнь? Да, я с детства мечтал стать капитаном корабля (улыбается). Есть такой замечательный проект "Сверши мечту" и есть челлендж #моядитячамрия. Я охотно принял в нем участие. На рисунке я изобразил свою детскую мечту – небольшую лодку, на которой я ухожу далеко за горизонт, открываю новые миры. Эта мечта начала сбываться уже в детстве, я о ней не забыл и продолжаю идти к ней. Очень важно помнить о своих детских мечтах, потому что они вдохновляют, дают крылья, новую жизнь. Я хочу поддержать всех, чтобы не боялись мечтать, не боялись вспоминать о своих детских мечтах.

Егор Гордеев (фото: пресс-служба 1+1) Расскажите о своей семье, или о каком-то детском воспоминании? По папиной линии я коренной киевлянин в каком-то непонятном поколении. Поэтому у меня очень много воспоминаний о Киеве. У меня есть свои районы – район Оболонь, где я жил с папой и мамой, район Шулявка, где я жил с бабушкой и дедушкой, когда меня родители отдавали им, потому что много приходилось работать в 90-е. А там с ними мы жили на профессорскую зарплату дедушки, который был доцентом КПИ. Это были для меня такие качели, разные миры. Я приходил к бабушке и дедушке, жившим в такой "профессорской гармонии", в своей нормированной жизни правильных ценностей. К бабушке, работавшей врачом-педиатром, кстати, постоянно ходили все соседи, даже после девяти вечера. Просили посмотреть ребенка, который заболел – и все равно, что бабушка уже спала. Она никому не отказывала, всех смотрела. Мы гуляли с дедушкой по парку КПИ и во время этих прогулок он рассказывал, как менялся этот парк с начала его молодости и по сей день. Помню, как бабушка повела меня впервые в кафе, где наливали чашку кофе сорта "Коста-Рика", кажется, за 2,50 грн. Надо было за ней стоять в очереди минут 30. Бабушка мне разрешала пить кофе, говорила, только чуть-чуть, кофе-это эликсир. И так с этим кофе впитывал Киевскую жизнь.

Егор любит быть в кадре (фото: пресс-служба 1+1) Какой для вас самый лучший способ релаксации? Вообще думаю, если вас море не раздражает, если нет страха или морской болезни, то это абсолютно для всех классный антидепрессант. Яхтинг быстро затягивает. Море – одна из величайших стихий и когда ты посреди него находишься, человеческий мозг уже не может сопротивляться. Море умеет переключать тебя, и ты понимаешь, что человеческое счастье о простом: ты выпил классный кофе и это уже счастье, поймал осьминога – и это тоже счастье. Ты дышишь классным воздухом, видишь классные виды – и в этом жизнь! Она действительно очень проста. Ранее Адель призналась, что помогло ей избавиться от депрессии и панических атак, которыми она страдала после развода.