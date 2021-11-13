По состоянию на 13 ноября "желтая" зона адаптивного карантина в Украине снова расширилась до трех областей. В "красной" по-прежнему остаются 18 регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. Согласно данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент обнаружения новых случаев и уровень госпитализаций. Как выглядит карантинная карта Украины "Желтая" зона: Закарпатская область Кировоградская область Тернопольская область "Оранжевая" зона: Винницкая область Полтавская область Харьковская область Черновицкая область "Красная" зона Киев Херсонская область Одесская область Запорожская область Донецкая область Днепропетровская область Сумская область Николаевская область Ровенская область Житомирская область Ивано-Франковская область Киевская область Луганская область Хмельницкая область Черниговская область Львовская область Волынская область Черкасская область Напомним, Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина только на этой неделе. На ее территории тоже наиболее строгие ограничения: запрет на работу ресторанов, ТРЦ, рынков, магазинов, спортзалов и так далее. Ограничения не распространяются при вакцинации персонала и посетителей. Главный санитарный врач Игорь Кузин уже заявил, что есть шансы отпраздновать Новый год не в "красной" зоне.