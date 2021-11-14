Надя Дорофеева на прошлой неделе сильно отравилась в Египте и ее уложили в больницу. Позже популярная певица призналась, что ей пришлось провести некоторое время под капельницей и медики не могли установить ее пять раз. Поэтому у артистки остался огромный синяк на левой руке. Соответствующее фото она опубликовала в Instagram-странице.

Надя Дорофеева показала последствия поездки в Египет (фото: instagram.com/nadyadorofeeva) "Египет, я не скучаю", — подписала фото Дорофеева. Певица призналась, что панически боится уколов. Позже стало известно, что Дорофеевой стало плохо из-за несвежего барбекю. Из-за проблем со здоровьем пришлось отменить концерт 6 ноября. Сейчас певица чувствует себя хорошо. Она выступает и записывает новые видео в страницу. Напомним, четыре года назад Дорофеевой удалили фиброаденом – доброкачественную опухоль молочной железы. Все эти годы после операции певица скрывала шрам на груди. Во всемирный день без бюстгальтера, отмечаемого 13 октября, Дорофеева приняла решение, что больше скрывать этот шрам не будет и показала его. Она также напомнила всем девушкам, как важно проводить регулярные осмотры на рак молочной железы, чтобы вовремя предотвратить проблему в случае чего. Мы также писали о том, что избитому танцору Наде Дорофеевой вставили в голову титановую пластину.