Мир уже давно руководствуется правилами о здоровом образе жизни, правильном питании и физических нагрузках. Но часть советов от разных специалистов выдуманы или уже давно доказано, что они не работают. Каким мифам о здоровом образе жизни стоит перестать верить, поскольку они могут только навредить – читайте в Styler. Одержимость верным образом жизни, по мнению психологов, уже плохо. Люди начинают изменять свой образ жизни резко и кардинально, загоняя тем самым организм в стресс. Или же, увлекаются разными рекомендациями через силу и это тоже приводит к сильным стрессам. Исключить углеводы для здоровья Углеводы приводят к набору веса и многие диетологи советуют снизить их количество в рационе или полностью отказаться. Но это делать категорически не следует, потому что отказ от углеводов принесет проблемы со здоровьем. Из-за нехватки углеводов могут возникнуть частые головные боли, снизится активность мозга. У людей с низкоуглеводными диетами часто меняется настроение, и они испытывают повышенное чувство голода. Нужно пить 2 литра воды в день Вода необходима организму и каждый день человек должен получать достаточное количество жидкости. Но у каждого человека свои индивидуальные потребности, и для кого-то 2 литра – это много, а кому-то и 2,5 литра недостаточно. Употреблять больше воды, чем нужно организму, опасно. Это приводит к избытку жидкости, вода вымывает калий и натрий, а это чревато отеками, проблемами с почками и работой мозга. Продукты помогают похудеть Действительно, есть продукты, помогающие расщеплять жир. Это ананас, грейпфрут, лимон и другие цитрусовые. Но они работают только тогда, когда человек еще и правильно питается и активно занимается спортом. Дорогие продукты для похудения, разрекламированные соки – это не работает, но сильно бьет по кошельку. Без сладкого не работает мозг Мозг действительно нуждается в глюкозе и лучше работает при достаточном количестве. Но вместо полезных продуктов мы используем пустые углеводы и едим сахар, конфеты и шоколад. Поэтому вместе с работой мозга получаем избыточный вес. Нужно есть полезные продукты, которые дадут необходимую суточную дозу глюкозы. Натуральная косметика лучше обычной Это миф, который придумали производители натуральной косметики, поскольку цена такого продукта намного выше. Но она непредсказуемо влияет на кожу и волосы, может вызвать раздражение и аллергию. Если натуральная косметика стоит дешево – с ней однозначно что-то не так. А качественная косметика обычно проходит тестирование и в нее добавляют компоненты, не вредящие человеку. Ежедневные тренировки полезны У каждого человека есть свой личный режим физических упражнений, их частота, перегрузка и интенсивность. Это зависит от возраста, образа жизни и индивидуальных параметров. Постоянные нагрузки сверх меры могут привести к травмам мышц и изменению гормонального баланса. Бегать очень полезно Этот вид спорта полезен как кардионагрузка и не всем он подходит. От постоянного бега страдают суставы ног и колен, а позвоночник получает повышенную нагрузку. Бегать нужно в своем собственном режиме, хорошей обуви и по мягкой поверхности. Перед пробежкой нужна разминка. Напомним, ранее мы писали о том, что названы народные рецепты, от которых лучше срочно отказаться. А также мы рассказывали о том, что доктор Комаровский развенчал главный миф о беге.