Мясной пирог кобете считается традиционным крымскотатарским блюдом, которое готовят на важные календарные и семейные праздники, такие как свадьба или Новый год. Собственно, основными ингредиентами блюда являются мясо, картофель, и, конечно же, традиционные приправы — все это запеченное в тесте. Рецептом пирога поделился шеф-повар Денис Крамаренко на сайте Їzhakultura. Для начала нам понадобится нож, кухонная доска, три миски, пищевая пленка, ложка, скалка, духовой шкаф, а также круглая форма круглая для запекания диаметром 24 см. Ингредиенты для нашего пирога Для теста: мука пшеничная высшего сорта просеянная – 300 г масло сливочное – 200 г яйцо куриное – 1 шт. соль – 5 г уксус винный – 20 г вода холодная – 80 г Для мясной начинки: говядина — 400 г масло сливочное — 50 г картофель — 500 г лук — 400 г зелень кинзы — 50 г бульон — 100 г соль — 3 г черный перец — 2 г красный перец — 1 г зоря — 2 г

Фото: Так должен выглядеть готовый пирог (yizhakultura.com) Пошаговое приготовление кобета Для приготовления теста в муку добавьте нарезанное холодное масло и перетрите в крошку, затем добавьте яйцо, смешанное с уксусом, водой и солью. Быстро замесите тесто. Разделите на две части – 2/3 и 1/3, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. Тем временем мясо и лук нарежьте мелкими кубиками, перемешайте и добавьте сливочное масло, соль, перцы, зрение, зелень и холодный бульон. Отдельно тонкими пластинками нарежьте картофель. Возьмите 2/3 теста и тонко раскатайте, уложите в форму диаметром 24 см. Первым слоем в форму с тестом выложите половину тонко нарезанного картофеля и присыпьте солью. Вторым слоем – мясо со специями и накройте остальным нарезанным картофелем. Затем нужно раскатать оставшееся тесто (верхний слой пирога) и накрыть им форму. Крепко соедините пальцами нижний и верхний слои теста. Смажьте тесто перемешанным яйцом с бульоном и поставьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать пирог нужно 50 минут при температуре 180 градусов. Подают кобету горячим. Ранее мы писали, что шеф-повар поделился секретом приготовления пиццы дома, рассказав, как правильно выбрать творог. Также сообщалось, как правильно приготовить идеальную квашеную капусту – сколько соли добавить, чтобы она не портилась и не горчила.