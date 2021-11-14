Выбрать перчатки на осенне-зимний период – целая наука. Удобнее всего, конечно, померить на руку сразу необходимый аксессуар в магазине. Но, к сожалению, такой вариант не всегда доступен и иногда хочется вручить перчатки как подарок близкому человеку. Как правильно выбирать перчатки и вычислить необходимый размер, рассказали в издании Lifehacker. Выбираем размер Размер правой и левой руки может отличаться у каждого человека. Для замеров выбирайте ту руку, которой вы пишете. Оберните сантиметр вокруг ладони в самом широком месте, по косточкам пальцев. Но не увлекайте большой палец. Лента должна прилегать к руке плотно. Слегка согните ладонь и запишите количество сантиметров. Если сантиметра нет под руками – берите веревку или толстую нить. Поверните ее вокруг руки, а затем измерьте линейкой. Если у вас длинные пальцы, то измерьте расстояние от кончика среднего пальца до первой поперечной линии запястья. Размеры обычно указывают по двум параметрам – числовая и она совпадает с охватом кисти. Или буквами – она соответствует количеству сантиметров.

Как вычислить размер перчаток Как подобрать перчатки Самое важное – руке должно быть удобно. Перчатки не должны сковывать движения, надевать и сниматься должны без труда. Пальцы должны легко изгибаться. Одетую перчатку расправьте по руке – ничего не должно давить, болтаться или собираться в складки. ваш размер тот, при котором перчатка прилегает как вторая кожа. Длина пальцев и длина перчаток должны совпадать. Там не должно быть пустого места – ни между пальцами, ни на кончиках. Кожные перчатки со временем растягиваются и, если при покупке есть выбор между слегка тесной и свободной – выбирайте более тесные. Выбирайте перчатки, у которых меньше швов – такие изделия служат дольше и медленнее растягиваются, чем сшитые из кусочков. На зиму можно покупать аксессуар на пол размера больше – чтобы было место для теплого воздуха. Такие перчатки сядут в полном объеме идеально, но руки точно не замерзнут. Напомним, ранее мы писали о том, что блоггер показала на видео, как скрыть "верблюжью кавычку". А также рассказывали, что лучшие шеф-повара рассказали, как приготовить идеальный рис.