Правительство Камбоджи приняло решение отменить все ограничения для иностранных туристов. Новые правила въезда начнут действовать с понедельника, 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phnom Penh Post. Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что новые правила въезда позволят стране полностью возобновить работу и отражает политику других стран региона. Он также подчеркнул, что все не вакцинированные путешественники должны по-прежнему проходить 14-дневный карантин. "Камбоджа почти полностью вакцинирована — почти 88% всего населения, что составляет около 16 млн человек. Таким образом, больше нет нужды в карантине, за исключением тех, кто не прошел вакцинацию, которым по-прежнему необходимо пройти 14-дневный карантин, как и раньше",- заявил премьер. Он также подчеркнул, что полностью вакцинированным путешественникам нужно будет только сдать экспресс-тест и ждать результатов в месте жительства. Если результаты будут отрицательными, по словам премьера, туристы смогут путешествовать в любую точку Камбоджи. Напомним, Камбоджа открылась для иностранных туристов 21 октября.