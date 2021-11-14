Возмещение ущерба при ДТП – болезненный вопрос у многих водителей. По этой теме часто бывают споры и конфликты, а также недоразумения со страховыми компаниями по поводу сроков и размеров выплат. Кто должен возмещать ущерб при ДТП, в какие сроки и как, рассказали в материале Auto.Bigmir. Возмещение ущерба при ДТП можно условно поделить на несколько категорий. Схема зависит от ситуации, суммы ущерба, участников аварии и других факторов. 1. Если у обоих участников ДТП есть обязательные страховые полисы (автогражданка, ОСАГО) – Страховая компания виновника ДТП оплачивает компенсацию пострадавшей стороне. 2. Если у виновника ДТП нет страховки, он может добровольно возместить ущерб. Если платить отказывается, то потерпевший водитель обращается в МТСБУ или суд для урегулирования конфликта. Стоит отметить, что выплата по ОСАГО ограничена: 130 тысяч гривен на ремонт автомобиля и 260 тысяч гривен в ситуации, когда в аварии пострадал человек. Если этой суммы недостаточно, виновник ДТП обязан выплатить дополнительную компенсацию. Как получить возмещение ущерба от виновника ДТП Если у обоих участников ДТП есть страховой полис и пострадал только автомобиль, то сумма выплат от страховой компании составит не больше 130 тысяч гривен. Если сумма ремонта превышает предельную сумму, то виновник ДТП доплачивает разницу между суммой страховой и фактическими затратами на ремонт. Это регулируется статьями Гражданского кодекса Украины 1166 и 1194 год. Если у виновника ДТП нет денег В реальной жизни все гораздо сложнее и у виновника ДТП денежных средств может оказаться или он не хочет оплачивать убытки. Тогда потерпевшему водителю приходится обращаться в суд. "Возобновляемый ремонт автомобиля оплачивает в первую очередь Страховая компания виновника, а в случае если суммы страхового возмещения недостаточно, независимо от того, какой размер ущерба определила Страховая компания, разницу между фактической стоимостью ремонта авто и суммой страхового возмещения уплачивает виновник ДТП", — говорится в официальной позиции Верховного суда. В каких случаях потерпевший может обратиться в МТСБУ Список ситуаций, при которых пострадавший в ДТП водитель может обратиться в МТСБУ, прописанный в статье 41 Закона Украины "Об ОСГПО". Это касается ДТП: транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, кроме ущерба, причиненного транспортному средству, владелец которого тоже не застраховал свою ответственность, и имуществу, находившемуся в таком транспортном средстве; неустановленным транспортным средством, кроме ущерба, причиненного имуществу и окружающей среде; транспортным средством, вышедшим из владения собственника не по его вине, а в результате противоправных действий другого лица; участниками боевых действий, инвалидами войны, инвалидами I группы, лично управляющими принадлежащими им транспортными средствами, а также лицами, управляющими транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии; в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ, признанного банкротом или ликвидированного, для выполнения его обязательств по договору ОСАГО; в случае предоставления страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, своего транспортного средства полицейским и медицинским работникам учреждений здравоохранения согласно действующему законодательству. Если же виновник ДТП утверждает, что денег у него нет и платить ущерб ему нечем, потерпевшему водителю придется сначала обратиться в суд, а затем в исполнительную службу, чтобы добиться компенсации. Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях водитель может получить штраф за невключенную аварийку. А также рассказывали о том, могут ли оштрафовать водителя за езду на летней резине в зимний период.