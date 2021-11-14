Популярная певица Настя Каменских обожает экспериментировать с внешностью и примерить разные луга — звезда показала один из ярких образов, в котором предстала на проекте "Маска". Фото в соблазнительном аутфите и с неожиданной прической она разместила на своей странице в Instagram. Настя позировала в коротких обтягивающих черных шортах и оранжевом удлиненном жакете со шнуровкой и глубоким декольте, который подчеркнул пышный бюст артистки. Она дополнила образ черными босоножками на высоком каблуке, чокером на шее и оригинальными серьгами. Особое внимание привлекает прическа исполнительницы – Каменских предстала с классическим боб-каре и короткой челкой. Понятно, что она певица не стала состригать свои роскошные кудри, а просто надела парик.

Настя Каменских удивила ярким образом и новой стрижкой (фото: instagram.com/kamenskux) "Столько тайн, красоты, музыки и загадок. С каждым новым выпуском Маски запутывают нас с детективами все больше! Поэтому без вас нам не разобраться", – написала певица. Любители начали активно комментировать новые фото Каменских. Офигенный образ Ваааау! Шикарная Вам подходит такой образ Какая красивая Секси мама Ох, какая красота Очень выразительно и сексуально выглядишь Красоточка! Каре вам идет Асия Ахат вернулась Боже вы такая красивая, и классная Очень круто с этой прической!!! Просто чудо Напомним, ранее растрепанная Каменских без макияжа показала, как весело готовит завтрак Потапу.