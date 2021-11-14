Лилия Ребрик – настоящая икона стиля: телеведущая регулярно примеряет стильные и эффектные образы для утренних эфиров и даже создала собственную коллекцию одежды в коллаборации с украинским брендом. Так что не удивительно, что и дома артистка предпочитает ходить в красивых нарядах. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором показала, как обычно одевается дома и что категорически не воспринимает. Ребрик выложила ролик из рубрики "Лиля советует", выходящей в рамках программы "Утро из Украины". Там ведущая отвечает на вопросы зрителей и наглядно демонстрирует ответы. На этот раз речь зашла о домашней моде. Для начала артистка отметила, что она точно не наденет даже дома – это халат. Сегодня отвечу о домашней моде! Вы спрашивали – мы сделали. Итак, в чем я хожу дома? Лучше отвечу сразу чего я не одеваю – это халаты, ну… это совсем не мое, это прямо как какой-то символ озабоченной женщины! Но сразу скажу – это МОЕ субъективное восприятие, женщин в халатах я, конечно, не осуждаю, это вопрос привычки и удобства для каждой! Но помните, что настроение мы создаем себе сами. Сама же я дома обожаю носить рубашки – разных цветов и размеров! Лучше оверсайз", – поделилась Лилия. Она показала, как создать удобный и при этом красивый и соблазнительный домашний лук с помощью рубашки. "В сюжете вы меня видите в белой. Пожалуй, подумали "ну, в белом борще не сваришь!" и я с вами соглашаюсь — борщу, конечно, не сваришь, но сырников точно напечешь! К тому же, хорошую одежду всегда можно защитить не менее хорошим фартуком!" – предложила лайфхак теледива.

Лилия Ребрик обычно ходит дома в рубашке (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Что касается обуви, то Ребрик предпочитает быть дома без носков. "И еще… то, что осталось, за кадром — что я обуваю дома! Имею два варианта на выбор: или хожу босиком (если теплый пол), или надеваю уютные тапочки , но без носков", — призналась ведущая. "Обязательно ходите красивые — хоть в одежде от кутюр, хоть в домашнем халате, чтобы вы себе нравились", — посоветовала подписчикам Ребрик. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лилия Ребрик (@liliia.rebrik) Ранее расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание поклонникам.