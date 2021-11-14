Ночной обстрел Невельского в Донецкой области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел. "Установлено, что в 01:30 Невельское подверглось обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется", — говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов разрушенных домов в Невельском доставали людей. В результате этого обстрела также ранили водителя санитарного автомобиля ВСУ.