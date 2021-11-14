В результате ночного обстрела Невельского в Донецкой области разрушены два жилых дома. Двое мирных жителей доставали из-под завалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. По его словам, по меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела поселка Невельское. Два из них – уничтожены полностью. "При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", — отметил Кириленко.

Фото: последствия обстрела Невельского (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda) Напомним, ранее сообщалось о минометном обстреле Невельского, в результате которого были повреждены военные санитарные автомобили, а также ранения получил водитель одного из них.